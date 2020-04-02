Видеосвязь глав МИДов альянса пройдет по закрытому каналу.

Борьба с коронавирусом станет главной темой видеоконференции глав МИД НАТО. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на сообщение генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Эксперт объяснил, что видеоконференция будет проходить по закрытой связи, чтобы можно было гарантировать ее конфиденциальность.

напомним, что представителям НАТО пришлось организовать видеоконференцию вместо отмененного двухдневного заседания НАТО на уровне глав МИДов. От встречи пришлось отказаться из-за распространения коронавируса. При этом основном темой обсуждени по видеосвязи чиновников станет именно ситуация с пандемией COVID-19.

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Йенс Столтенберг добавил, что министры альянса обсудят, как НАТО более эффективно использовать свои возможности для борьбы против инфекции. Генсек заметил, что альянса не допустит возможности того, что эпидемиологическая обстановка превратится в кризис безопасности.

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Видео: Youtube/NATO News