Генсекретарь Североатлантического альянса раскрыл информацию о расходах НАТО на защиту союзников.

Йенс Столтенберг рассказал о росте расходов на оборону в странах НАТО. Слова дипломата приводят "РИА Новости". По данным специалиста, в 2019 году альянс обеспечил прогресс инвестиций в оборону. В результате расходы по данной статье увеличились на 4,6% в реальном выражении.

Генсек альянса добавил, что задачей НАТО является сильная поддержка стран-союзниц. За прошлый год социологи провели опрос среди государств-членов альянса. Экспертом интересовал вопрос важности роли НАТО в жизни стран. В результате оказалось, что 81% населения стран НАТО считает важным военное сотрудничество между Северной Америкой и Европой.. Еще 64% опрошенных проголосовали бы в случае необходимости вновь за вступление в альянс. Известно, что социологи опросили мнение 29 тысяч человек.

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Видео: YouTube/The Telegraph, Face the Nation, phoenix, NRK P3