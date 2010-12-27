Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Йенс Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Владимиром Путиным. Об этом дипломат заявил в интервью агентству DPA. Слова чиновника приводятся в "ТАССе".
Генеральный секретарь НАТО считает, что ему вместе с главой России следует сесть за стол переговоров. Это обуславливается временем, когда "есть сложности в отношениях" альянса и Москвы. Столтенберг напомнил, что для встречи необходимо создать подходящие рамочные условия.
Ранее Piter.tv писал о том, что Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО.
Фото: Pixabay.com
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