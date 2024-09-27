Генсек военного блока указал на то, что страны-члены могут принимать суверенные решения.

У местных жителей из стран - членов НАТО есть "демократическое право принимать глупые решения". Соответствующей информацией генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг поделился во время выступления на семинаре Совета по международным отношениям в Вашингтоне. Мероприятие транслировалось на сайте местной частной аналитической организации CFR. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал аудитории выборы в странах блока, в частности - на территории Германии. Известно, что в Берлине победу одерживают скептически настроенные в отношении поддержки киевского режима политические партии.

В НАТО 32 страны. У нас выборы все время. Это демократическое право принимать глупые решения. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что, несмотря на результаты выборов в различных западных странах, НАТО останется в рабочем состоянии, так как люди осознают, что безопаснее находиться в военном альянсе.

Столтенберг уверен в завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю.

Фото и видео: YouTube / Council on Foreign Relations