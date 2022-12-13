В военном блоке заметили, что встречи с РФ больше не проводятся.

Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным и содержательным механизмом. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Чиновник пояснил, что на текущий момент этот механизм больше не функционирует, так как Москва ушла от работы в нем. Таким образом спикер ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, планирует ли НАТО денонсировать основополагающий акт между РФ и НАТО.

Мы использовали этот Совет Россия-НАТО вплоть до вторжения, встречались в этом здании в январе всего за несколько недель до вторжения, чтобы попытаться использовать все дипломатические и политические каналы. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг подчеркнул СМИ, что встречи в рамках этого механизма не проводятся. Однако он не стал давать прямой ответ на заданный ему вопрос. Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире.

Фото и видео: YouTube / NATO News