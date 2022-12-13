Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире

В НАТО оценили стремление КНР оказать влияние на решение украинского кризиса.

Китайское руководство должно вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в том случае, если Пекин действительно хочет говорить о мире в регионе. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Об этом чиновник упомянул в ходе официальной презентации ежегодного отчета блока за 2022 год. При этом эксперт добавил, что на сегодняшний момент нет доказательств того, что власти КНР действительно решили поставлять российским партнерам летальное вооружение для того, чтобы оно использовалось на боевых действиях. В НАТО подчеркнули, что по имеющейся информации, Москва якобы запросила у Пекина эти поставки, поэтому вопрос все еще "рассматривается".

Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг пожаловался на слишком медленное увеличение военных расходов стран НАТО.

Фото и видео: YouTube / NATO News