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Столтенберг пожаловался на слишком медленное увеличение военных расходов стран НАТО

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В НАТО объяснили, что поставки боеприпасов Киеву недостаточны.

Страны НАТО увеличивают свои военные расходы слишком медленно. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе рассказал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. По мнению эксперта, на текущий момент только семь государств блока из 30 увеличили оборонные расходы, хотя руководство к этому моменту рассчитывало, что таких участников будет больше. К июлю 2023 года страны должны на летнем саммите в Вильнюсе принять на себя международное обязательство поднять такие расходы выше  двух процентов от национальных ВВП. Такой информацией спикер поделился во время презентации Стратегического плана.

Мы сейчас находимся в процессе согласования новых целей по производству ключевых видов вооружений, чтобы поддерживать Украину, а также для нашей собственной обороны.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт признал тот факт, что на данном этапе западные поставки боеприпасов  Вооруженным силам Украины не являются устойчивыми" так как их расход в боевых действиях гораздо выше, чем темпы изготовления в государствах НАТО.

Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: ввп, военная помощь, всу, йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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