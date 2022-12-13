Столтенберг пожаловался на слишком медленное увеличение военных расходов стран НАТО

В НАТО объяснили, что поставки боеприпасов Киеву недостаточны.

Страны НАТО увеличивают свои военные расходы слишком медленно. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе рассказал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. По мнению эксперта, на текущий момент только семь государств блока из 30 увеличили оборонные расходы, хотя руководство к этому моменту рассчитывало, что таких участников будет больше. К июлю 2023 года страны должны на летнем саммите в Вильнюсе принять на себя международное обязательство поднять такие расходы выше двух процентов от национальных ВВП. Такой информацией спикер поделился во время презентации Стратегического плана.

Мы сейчас находимся в процессе согласования новых целей по производству ключевых видов вооружений, чтобы поддерживать Украину, а также для нашей собственной обороны. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт признал тот факт, что на данном этапе западные поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины не являются устойчивыми" так как их расход в боевых действиях гораздо выше, чем темпы изготовления в государствах НАТО.

Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет.

Фото и видео: YouTube / NATO News