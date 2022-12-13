Генсек НАТО заявил, что в отношениях с Россией назад дороги нет

Йенс Столтенберг оценил, как "победа Путина" скажется на НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что в отношениях Североатлантического военного альянса и России "назад дороги нет" после начала проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе выступления на международной конференции SAMAK, проводимой на территории Финляндии. Эксперт пояснил, что международным союзникам требуется нарастить оборонные расходы, так как сейчас этого требует национальная безопасность всех участников блока. Столтенберг пояснил, что эти государства находятся в "более опасном мире".

Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией. Теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если Путин победит. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Руководитель НАТО выразил уверенность в том, что поддержка Украины находится в собственных интересах безопасности альянса.

Столтенберг: расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации.

Фото и видео: YouTube / NATO News