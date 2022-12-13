Столтенберг: расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации

Руководитель альянса напомнил о том, какие угрозы стоят перед странами-участницами НАТО.

Йенс Столтенберг признал, что расширение военной помощи Вооруженным силам Украины невозможно без риска эскалации конфликта в регионе. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе выступления на международной конференции, которая организована в Хельсинки. При этом эксперт напомнил общественности о том, что победа российской стороны в специальной военной операции несет для блока гораздо большие и значительные риски.

Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг заявил об отдаленной перспективе членства Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV