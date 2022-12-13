Столтенберг заявил об отдаленной перспективе членства Украины в НАТО

В НАТО оценили шансы вступления Киева в военный блок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отдаленной перспективе членства Украины в составе Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своей рабочей поездки в Финляндию, где он встретился с местным премьер-министром Санной Марин. По мнению специалиста, по завершению специальной операции России на Украине следует добиться гарантий безопасности для того, чтобы мир понимал, что "такое не повторится, в том числе, путем усиления военных возможностей Киева". Руководитель блока в очередной раз призвал страны оказывать поддержку киевскому режиму.

Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время, это отдаленная перспектива. Что сейчас важно, - это обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: НАТО обеспокоено возможностью поставок Китаем оружия России.

Фото и видео: YouTube / phoenix