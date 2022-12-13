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Столтенберг: НАТО обеспокоено возможностью поставок Китаем оружия России

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В альянсе угрожают Пекину "последствиями".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический военный альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе совместной пресс-конеренциии в Брюсселе с главой украинского министерства по иностранным делам Дмитрием Кулебы и лидером верховной дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. НАТО угрожает Пекину  "реальными последствиями" в случае поставок китайского оружия для РФ, которое будет поставляться в зону проведения специальной военной операции.

Мы также все более обеспокоены тем, что Китай может планировать предоставление "летальной" военной помощи России.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг заявил о готовности НАТО увеличить объемы производства боеприпасов.

Фото и видео: YouTube /  RTVE Noticias

 

Теги: йенс столтенберг, китай, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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