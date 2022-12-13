Столтенберг заявил о готовности НАТО увеличить объемы производства боеприпасов

В НАТО оценили работу по усилению производственных мощностей альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что Североатлантический альянс провел полную инвентаризацию собственных запасов боеприпасов. Такой информацией специалист поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с украинским министром по иностранным делам Дмитрием Кулебой, а также главой верховной дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Североатлантический альянс призывает международных союзников стимулировать национальные промышленные системы для наращивания выпуска боевой и оборонной продукции. Он напомнил, что из-за продолжающегося украинского кризиса запасы партнеров по блоку очень быстро исчезают. В настоящее время руководство НАТО работает над тем, чтобы пополнять собственные запасы альянса, но при этом продолжать оказывать поддержку ВСУ.

Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias