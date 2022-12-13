Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

В НАТО призвали Турцию и Венгрию ратифицировать документы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил сроки по вступлению Швеции и Финляндии в состав Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на 59-ой по счету Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперт рассчитывает, что Венгрия и Турция смогут ратифицировать международные соглашения уже к середине июля 2023 года. Он добавил, что руководство блока ведет активную работу по решению этой задачи.

Я продолжаю активно работать, чтобы обеспечить, что они стали членами до вильнюсского саммита. Остались Турция и Венгрия… Я призываю всех членов завершить ратификации. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что саммит политических лидеров стран НАТО состоится в литовской столице Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Йенс Столтенберг напомнил, что на данный момент ратификация документов, необходимых для вхождения в состав НАТО Швеции и Финляндии, прошла в 28 из 30 стран-членов военного альянса.

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Фото и видео: YouTube / BR24