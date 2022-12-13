Столтенберг: риск эскалации конфликта на Украине для НАТО несопоставим с риском победы РФ

В НАТО оценили опасность, которая исходит от Москвы для Запада.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России в этой ситуации. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Гость мероприятия призвал коллег по Североатлантическому военному альянсу повсеместно наращивать собственное производство для дальнейших поставок оружия и боевых припасов Вооруженным силам Украины.

Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Также эксперт сформулировал несколько уроков украинского кризиса для НАТО. В первую очередь Североатлантический альянс должен оказать всестороннюю поддержку киевского режима для недопущения победы Москвы. В противном случае для блока сложится крайне опасная ситуация. Следующим пунктом генсек назвал вооружение и модернизацию национальных армий Запада, а также необходимость взаимодействовать между европейскими странами и США, так как требуется укреплять контакты, готовясь "к противостоянию России".

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Фото и видео: YouTube / NATO Updates

