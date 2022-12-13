Генсек НАТО осудил сожжение Корана в Швеции

Йенс Столтенберг рассказал о том, то понимает чувства мусульман во всем мире после этой акции в Стокгольме.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил сожжение Корана в Швеции. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе совместной пресс-конференции в Анкаре с главой местного министерства по иностранным делам Мевлютом Чавушоглу.

Сожжение Корана в Стокгольме создало сильную реакцию в Турции. И я понимаю и разделяю чувства мусульман. Поэтому я решительно осуждаю сожжение Корана и приветствую, что Швеция смогла предотвратить другие подобные акции. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что в конце января 2023 года перед турецким посольством в Стокгольме лидер местной правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран. Общественный деятель раскритиковал политику НАТО, а также действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Дополнительно мужчина продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Эта акция вызвала осложнение отношений между Швецией и Турцией, а также застопорила процесс вступления страны в военный блок.

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Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu