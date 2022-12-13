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Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине

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Генсек альянса и глава Польши рассказали о темах, которые поднимались на рабочей встрече.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине. Соответствующее заявление эксперты сделали в ходе совместной прессконференции с журналистами в Брюсселе по завершению двусторонних контактов. Мероприятие состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Белоруссия продолжает принимать и поддерживать российские силы, углубляет политическую и военную интеграцию с Россией. Призываем Белоруссию перестать быть соучастником в войне.

Йенс Столтебнерг, генсек НАТО

Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: белоруссия, йенс столтенберг, нато, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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Zhornik Kamilla
Сегодня 12:31

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