Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине. Соответствующее заявление эксперты сделали в ходе совместной прессконференции с журналистами в Брюсселе по завершению двусторонних контактов. Мероприятие состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса.
Белоруссия продолжает принимать и поддерживать российские силы, углубляет политическую и военную интеграцию с Россией. Призываем Белоруссию перестать быть соучастником в войне.
Йенс Столтебнерг, генсек НАТО
Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины неизменной.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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