В НАТО оценили шансы Киева на вступление в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал позицию Североатлантического военного альянса по членству Украины неизменной. Соответствующее заявление эксперт огласил во время пресс-конференции с европейскими журналистами в Брюсселе, вытупая по завершению второго дня заседаний с министрами обороны. Спикер пояснил, что сейчас страны-участницы сосредотачивают свое внимание на оказание долгосрочной военной помощи киевскому режиму, чтобы страна мола сохранить свой суверенитет. Он напомнил, что рано или поздно Украина станет членом блока.

Единственная возможность интегрировать Украину, обеспечить ее движение к евроатлантическому сотрудничеству заключается в том, чтобы Украина продолжила существовать как суверенная и независимая нация. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг добавил, что Запад помогает Украине перейти с оружия, доктрин и стандартов советского периода на натовские стандарты, а также дополнительно улучшить совместимость в вопросах обороны и безопасности.

Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии.

Фото и видео: YouTube / NATO News