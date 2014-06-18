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Столтенберг заявил, что Швеция может вступить в НАТО к саммиту в Вильнюсе

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Он подчеркнул, что для этого необходима полная ратификация.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может вступить в альянс к саммиту в Вильнюсе. Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.

По словам Столтенберга, он уверен в том, что Швеция станет членом НАТО. Он подчеркнул, что для этого необходима полная ратификация. Генсек отметил, что прилагаются все усилия, чтобы Швеция вступила в альянс как можно скорее. Отмечается, что саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе пообещают нарастить военную помощь Украине.

Видео: YouTube / PBS NewsHour

Теги: вильнюс, йенс столтенберг, нато, саммит, швеция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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