Столтенберг: страны НАТО на саммите в Вильнюсе пообещают нарастить военную помощь Украине

Генсек НАТО оценил темы, которые будут обсуждать союзники летом.

Страны Североатлантического военного альянса на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года, пообещают нарастить военную помощь для киевского режима. Также государства-члены обязуются помогать Украине в долгосрочной перспективе. Такую позицию в эфире американского телеканала PBS высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что союзники сделают совместно заявление о предоставлении новой, значительной военной поддержке для ВСУ, а также пообещают ее сохранить и усилить.

Прежде всего, самое важное, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, - это то, что союзники по НАТО выразят решительную поддержку Украине не только на словах, но и на деле. Потому что я абсолютно уверен, сделают новые заявления. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт пояснил, что страны-члены блока на летнем саммите подадут "мощный сигнал по вопросу Украины". Он ожидает от коллег согласование многолетнего плана и программы по обеспечению перехода Вооруженных сил Украины от советских стандарт к натовским образцам и доктринам блока. Этот процесс приблизит страну к членству в альянсе.

Столтенберг отказался называть сроки вступления Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour