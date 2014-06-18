Столтенберг отказался называть сроки вступления Украины в НАТО

В НАТО рассказали о перспективах Украины после завершения российской СВО.

Точные сроки вступления Украины в НАТО назвать невозможно, так как страна находится "в разгаре боевых действий". Соответствующее заявление в эфире американского телеканала PBS сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Чиновник прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского. Ранее глава киевского режима в интервью для издания The Wall Street Journal задался вопросом о том, сколько жизней украинцев стоит фраза "Украина будет в НАТО после того, как станет безопасно?". В блоке уточнили, что в тм случае, если ВСУ не смогут победить в региональном конфликте, то никакого членства в НАТО не может быть, так как только независимое и демократическое государство может стать членом альянса.

Я понимаю, что он настаивает на четком графике вступления в НАТО. В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные срок. И я думаю, что все союзники также очень ясно заявят, что наиболее неотложная задача сейчас - это обеспечить победу Украины как суверенного, независимого государства. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour