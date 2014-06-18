Столтенберг уверен, что НАТО найдет "прекрасного" человека на его место

Генсек блока считает, что страны смогут найти достойного кандидата на освобождающийся пост.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдет достойного преемника на его место. Соответствующее заявление эксперт сделал в в интервью американскому телеканалу PBS.

Я сейчас сфокусирован на том, чтобы возглавлять альянс до конца своих полномочий этой осенью... Уверен, что 30 союзников, 31 союзник, найдет преемника, чтобы заменить меня. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

После уточняющего вопроса американского журналиста Йенс Столтенберг отметил, что у него нет других планов, кроме как завершить срок должностных полномочий в качестве генсека блока. Он заметил, что находился на посту более десяти лет, поэтому теперь альянс должен возглавить кто-то другой. Напомним, что срок полномочий генсека Столтенберга завершается в конце сентября 2023 года. Чиновник может остаться еще на несколько месяцев до того момента, пока страны-члены не найдут на место нового представителя.

Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour