Генсек НАТО озабочен сближением Китая и России

Йенс Столтенберг оценил проведенные Китаем и Россией военные морские маневры.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу PBS выразил озабоченность сближением Китая и России, а также заявил, что на фоне развития КНР в военной сфере альянсу необходимо заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин. Гость программы пояснил, что беспокоится из-за того, что Россия и КНР регулярно сближаются в военном плане. Таким образом он оценил недавние совместные российско-китайские военные учения, организованные в море. Также НАТО наблюдает увеличение количества патрулирований со стороны РФ и КНР как в небе, так и в акватории.

Регион Северной Америки и Европы сталкивается с глобальными угрозами, они включают в себя тот факт, что Китай все больше и больше инвестирует в передовые военные возможности, ядерное оружие, а также пытается запугать соседей в мире. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт полагает, что для Североатлантического военного альянса важно противодействовать возможным угрозам в сфере безопасности со стороны Пекина. Он добавил,что союзникам важно сплотиться ради борьбы с возможными последствиями от деятельности КНР в регионе. По мнению генсека блока, в текущих мировых условиях речь больше не ведется о региональной безопасности, так как вопрос расширяется до мирового масштаба. Он добавил, что то, что происходит в Европе, влияет на Азию, и наоборот.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour