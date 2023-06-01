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Главы МИД НАТО обсудили создание "Совета НАТО — Украина"

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Йенс Столтенберг рассказал о встрече глав МИД НАТО в Осло.

Главы министерств по иностранным делам стран-членов НАТО на неформальной встрече в Осло обсудили дальнейшее сближение Североатлантического альянса с Украиной. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Иностранный дипломат заметил, что речь шла о повышении статуса комиссии "НАТО-Украина" до уровня Совета.

Мы сегодня уделили особое внимание тому, как приблизить Украину к НАТО… Это станет важным шагом по созданию совместного консультативного форума с Украиной для ведения переговоров на равных, обсуждения ключевых вопросов для нашей безопасности.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт пояснил, что Североатлантический военный альянс считает реальным вступление Украины в блок, однако Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос одного из корреспондентов о том, получит ли киевский режим официальное приглашение в НАТО на летнем саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. 

НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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