Йенс Столтенберг считает, что для альянса самым важным является помочь ВСУ одержать победу.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам на пресс-конференции в Осло о том, что НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины, но ждет от киевского режима победы в региональном конфликте. Иностранный чиновник выступил по завершении неформальной встречи министров стран-участниц блока.

Дискуссия об этом продолжается. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: НАТО по-прежнему не считает себя частью конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News