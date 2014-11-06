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НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины

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Йенс Столтенберг считает, что для альянса самым важным является помочь ВСУ одержать победу.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам на пресс-конференции в Осло о том, что НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины, но ждет от киевского режима победы в региональном конфликте. Иностранный чиновник выступил по завершении неформальной встречи министров стран-участниц блока. 

Дискуссия об этом продолжается.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: НАТО по-прежнему не считает себя частью конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: всу, гарантии безопасности, йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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