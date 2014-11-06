Столтенберг: НАТО по-прежнему не считает себя частью конфликта на Украине

Генсек альянса оценил военную помощь для ВСУ.

НАТО, несмотря на собственные поставки все более продвинутых вооружений киевскому режиму, по-прежнему не считает себя участницей регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на итоговой пресс-конференции в Осло сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Чиновник выступил по завершению неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов блока. Эксперт напомнил прессе, что боевая помощь для ВСУ эволюционирует по мере продвижения сражений. Сначала коллективный Запад отправлял Украине легкое противотанковое оружие, потом артиллерию, средства противовоздушной обороны, а сейчас уже - танки, крылатые ракеты.

Мы это делаем, поскольку считаем, что украинцы могут их использовать, чтобы занять больше земли. Но наш сигнал остается неизменным: НАТО не является участницей конфликта. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Фото и видео: YouTube / NATO News