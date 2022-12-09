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Генсек НАТО прокомментировал удары Киева по территории России

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Йенс Столтенберг рассказал о том, что альянс продолжит помогать ВСУ.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг, говоря об ударах киевского режима по российской территории, заявил журналистам о том, что Украина реализует свое право защищаться. Соответствующее мнение иностранец высказал в Осло, выступая перед началом неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО.

Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг добавил, что блок НАТО будет продолжать поддержку украинских властей "так долго, как потребуется". Хотя генсек добавил, что по его мнению, это и не делает альянс стороной или частью регионального конфликта. Он призвал коллег не допускать разрастания этого кризиса за пределы Украины.

Столтенберг сообщил, что 700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: беспилотники, всу, йенс столтенберг, москва, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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