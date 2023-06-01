Столтенберг сообщил, что 700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово

Боевые подкрепления Североатлантического военного альянса в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись на территорию самопровозглашенного, непризнанного региона Косово, однако эта поддержка НАТО не означает отказа от мирного урегулирования конфликта в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в Осло сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Эксперт выступил перед началом неофициальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов блока.
700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово для поддержки наших сил. Однако это не означает отказа от мирного урегулирования, НАТО полностью поддерживает переговоры [между Белградом и Приштиной] под эгидой ЕС.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
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Фото и видео: YouTube / NATO News
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