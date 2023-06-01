Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

Йенс Столтенберг анонсировал свою поездку в Турцию.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам в Осло о том, что посетит Турцию с рабочим визитом в ближайшее время ради того, чтобы обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом членство Швеции в составе НАТО.

Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс... Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Фото и видео: YouTube / NATO News