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Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

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Йенс Столтенберг анонсировал свою поездку в Турцию.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам в Осло о том, что посетит Турцию с рабочим визитом в ближайшее время ради того, чтобы обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом членство Швеции в составе НАТО.

Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс...

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато, турция, швеция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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