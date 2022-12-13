В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины

Руслан Стефанчук выступил в польском сейме (местном парламенте).

Без Украины в своем составе Евросоюз и НАТО никогда не будут полноценными. Соответствующее заявление в рамках выступления перед польскими законодателями в местном сейме (парламенте) сделал украинский спикер из Верховной рады Руслан Стефанчук. Иностранный гость выразил благодарность политикам Варшавы за принятую резолюцию по поддержке ускоренного вступления киевского режима в эти альянсы.

Свободный мир должен понять, что без Украины Европейский союз и Североатлантический альянс никогда не будут полноценными... Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады Украины

Напомним, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем или до того момента, пока на территории страны ведется региональный конфликт.

В Киеве утверждают, что в рамках контрнаступления уже идут "отдельные операции".

Фото и видео: YouTube / TVP Info