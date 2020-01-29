Столтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года

Генсек рассказал о том, что угроза исходила от Москвы еще до 24 февраля 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический военный альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в рамках итоговой пресс-конференции по результатам саммита в Мадриде. Эксперт заметил, что блок усилил собственное присутствие на Восточном фланге, а также стал вкладывать больше денежных средств в оборонную сферу.

НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО заметил, что коллективный Запад предпринимал попытки говорить с российской стороной до начала специальной военной операции на Украине. По мнению СТолтенберга, Москва решила продолжать "реализовывать свои планы". В рамках саммита в Мадриде страны-участницы приняли обновленную Стратегическую концепцию альянса. В документе РФ признается наиболее значимой и прямой угрозой для безопасности военного альянса.

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Фото и видео: YouTube / NATO News