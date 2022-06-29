Лидер Белого дома рассказал о размещении ПВО американского производства в европейском регионе.

Американский президент Джо Байден объявил о мерах усиления группировки войск США в Европе. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции в Мадриде. Мероприятие транслировалось на сайте Североатлантического военного альянса.

Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство…увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести. Джо Байден, президент США

Американский лидер пояснил, что Вашингтон также планирует разместить дополнительные средства противовоздушной обороны, а также другие средства борьбы на территории Италии и Германии.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о том, что НАТО будет продолжать поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется.

Фото и видео: YouTube / NATO News

