Американский президент Джо Байден объявил о мерах усиления группировки войск США в Европе. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции в Мадриде. Мероприятие транслировалось на сайте Североатлантического военного альянса.
Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство…увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести.
Джо Байден, президент США
Американский лидер пояснил, что Вашингтон также планирует разместить дополнительные средства противовоздушной обороны, а также другие средства борьбы на территории Италии и Германии.
Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о том, что НАТО будет продолжать поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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