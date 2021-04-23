Шольц: НАТО будет продолжать поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется

Канцлер ФРГ рассказал о намерении Берлина продолжать оказывать помощь Киеву.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что все страны-участницы НАТО будут продолжать поставлять вооружение Украине столько, сколько потребуется. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал во время своего прибытия на саммит Североатлантического альянса, который проводится в Мадриде.

Хорошо, что страны, которые собрались здесь, а также многие другие вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя: предоставляют финансовые средства, гуманитарную помощь, оружие. Олаф Шольц, канцлер Германии

Глава немецкого правительства обозначил послание Берлина на данном саммите НАДО. Германия призывает активно и интенсивно продолжать оказывать военную поддержку Украине для того, чтобы страна смогла защитить себя.

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Фото и видео: YouTube / Cadena SER