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Премьер Бельгии: НАТО заявила Зеленскому, что конфликт нужно решить "только на поле боя"

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Александер де Кроо рассказал, что альянс продолжит оказывать Украине военную помощь.

Премьер-министр Бельгии заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что региональный конфликт нужно решить "только на поле боя". Речь идет о продолжении урегулирования кризиса военным путем. Соответствующее заявление сделал глава правительства европейской страны Александер де Кроо, выступая перед журналистами по прибытию на второй день саммита в Мадриде. Чиновник отметил, что Североатлантический альянс будет продолжать оказывать киевскому режиму помощь.

Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и нам нужно продолжать население Украины.

Александер де Кроо, премьер-министр Бельгии

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Фото: и видео: YouTube / Cadena SER

Теги: александер де кроо, бельгия, военная помощь, мадрид, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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