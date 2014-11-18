Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Украине до победы

Генсек НАТО оценил слова своего коллеги Стиана Йенссена "про "территориальные уступки".

НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами во время пресс-конференции в Норвегии. Чиновник ответил на вопрос СМИ о возможных территориальных уступках киевского режима ради урегулирования регионального конфликта и возможного членства страны в блоке.

НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне" Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что еще 15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил шведской газете Verdens Gang о том, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Йенс Столтенберг, публично комментируя тяжелые проблемы украинского наступления заметил, что бойцы армии киевского режима стабильно продвигаются вперед по территории, хотя ситуация и остается неопределенной.

НАТО на саммите в Вильнюсе намерена "послать Киеву очень сильный сигнал поддержки".

Фото и видео: YouTube / Dagbladet