Столтенберг: защита свободы и западных ценностей важнее свободной торговли и доходов

Защита свободы и западных ценностей важнее свободной торговли и доходов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, договоренности с авторитарными режимами наносит ущерб безопасности альянса. Он призывал страны НАТО ограничить торговые отношения с Россией и Китаем.
Свобода важнее свободной торговли, а защита общих ценностей важнее защиты собственной выгоды.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с Россией.
Видео: YouTube / NATO News
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