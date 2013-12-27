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Вчера, 16:49
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Столтенберг: защита свободы и западных ценностей важнее свободной торговли и доходов

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Он призывал страны НАТО ограничить торговые отношения с Россией и Китаем.

Защита свободы и западных ценностей важнее свободной торговли и доходов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, договоренности с авторитарными режимами наносит ущерб безопасности альянса. Он призывал страны НАТО ограничить торговые отношения с Россией и Китаем.

Свобода важнее свободной торговли, а защита общих ценностей важнее защиты собственной выгоды.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с Россией.

Видео: YouTube / NATO News

Теги: защита, йенс столтенберг, нато, свобода, ценности
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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