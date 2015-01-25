Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с Россией

Главной ответственностью альянса является безопасность своих стран.

НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, НАТО не хочет стать частью конфликта и вовлекать в него свои войска. Столтенберг отметил, что продолжит поддерживать Украину. Однако главной ответственностью альянса является безопасность своих стран.

Мы должны быть уверены, что эта жестокая отвратительная война не выльется в полномасштабную войну в Европе между НАТО и Россией. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине

Видео: YouTube / NATO News