Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины

Генсек НАТО рассказал о темах, которые поднимут в "Рамштайне" главы Минобороны альянса.

Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Чиновник вышел к СМИ перед началом встречи министров по обороне НАТО, проводимой в рамках контактной группы на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Эксперт пояснил, что основное внимание на текущий момент уделяется оказанию военной поддержки киевского режима.

Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины - в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса...обеспечению победы Украины над Россией. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В конце сентября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявил общественности о том, что Украина подает официальную заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. По мнению помощника американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, проведение подобной процедуры сейчас несвоевременно.

Страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро, заявил Столтенберг.

Фото и видео: YouTube / NATO News