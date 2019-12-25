Столтенберг: союзники по НАТО привержены предоставлению Украине вооружений

Генсек альянса рассказал о дальнейших поставках вооружения Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международные союзники по Североатлантическому альянсы привержены предоставлению Украине вооружений. Соответствующее заявление чиновник сделал во время брифинга с журналистами в Брюсселе. Эксперт отметил дальнейшую готовность отправлять военную помощь Киеву. При этом стране поставляются такие объемы оружия, которые не могут привести к крупномасштабному конфликту с РФ. Генсек призвал успеть переоснастить и перевооружить ВСУ за ближайшие недели.

Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе [поставкам] противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек военного блока подчеркнул прессе, что НАТО расширит свое сотрудничество с партнерами в азиатской части мира из-за отказа Китая осудить специальную военную операцию России на Украине. Лидеры МИД стран-участниц НАТО обсудят 6 и 7 апреля новую стратегическую концепцию соглашения, в которую впервые будет включен Китай.

Швеция, Норвегия и Финляндия углубляют оборонное сотрудничество.

Фото: YouTube / NATO News