Швеция, Норвегия и Финляндия углубляют оборонное сотрудничество. Об этом перед журналистами на пресс-конференции сообщила глава правительства Швеции Магдалена Андерссон. Она выступила совместно с коллегой из Норвегии Йонасом Гаром Стёре по результатам рабочей встречи. По мнению лидеров кабминов, специальная военная операция России на Украине оказала влияние на мир.
Мы решили углубить совместное сотрудничество в области обороны и этим летом проведем обсуждение политики безопасности вместе с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.
Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции
Норвежский премьер заметила, что ситуация с политикой безопасности в Европе в настоящее время является неопределенной, а вооруженный конфликт на Украине может затянуться. Страны Северной части региона готовы углубить военное сотрудничество ради безопасности. Речь идет как о большем количестве маневров, переговоров в рамках ЕС и политического руководства стран. Андерссон не исключает возможности членства в НАТО для Швеции.
Швеция высылает трех российских дипломатов.
Фото: YouTube / Regeringskansliet
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все