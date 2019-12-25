Магдалена Андерссон назвала причины такого решения.

Швеция, Норвегия и Финляндия углубляют оборонное сотрудничество. Об этом перед журналистами на пресс-конференции сообщила глава правительства Швеции Магдалена Андерссон. Она выступила совместно с коллегой из Норвегии Йонасом Гаром Стёре по результатам рабочей встречи. По мнению лидеров кабминов, специальная военная операция России на Украине оказала влияние на мир.

Мы решили углубить совместное сотрудничество в области обороны и этим летом проведем обсуждение политики безопасности вместе с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Норвежский премьер заметила, что ситуация с политикой безопасности в Европе в настоящее время является неопределенной, а вооруженный конфликт на Украине может затянуться. Страны Северной части региона готовы углубить военное сотрудничество ради безопасности. Речь идет как о большем количестве маневров, переговоров в рамках ЕС и политического руководства стран. Андерссон не исключает возможности членства в НАТО для Швеции.

Швеция высылает трех российских дипломатов.

Фото: YouTube / Regeringskansliet