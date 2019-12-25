Швеция высылает трех российских дипломатов

Анн Линде считает, что сотрудники дипмиссии не соблюдали Венскую конвенцию.

Шведское внешнеполитическое ведомство приняло решение о высылке трех российских дипломатов из страны. Соответствующей информацией на пресс-конференции с журналистами заявила министр иностранных дел Анн Линде.Чиновница не стала говорить о том, когда представители дипломатической миссии должны будут вернуться домой. Она не исключила такого варианта развития ситуации, при котором персонами нон грата в будущем будет объявлено большее число российских представителей миссии.

Посол России в Стокгольме сегодня был вызван, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС. МИД принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией. Анн Линде, глава МИД Швеции

Эксперт заметила, что правительственное решение о высылке дипломатов принято после событий, произошедших в украинском городе Буча, а также других местах. Линде подчеркнула, что высылка дипломатов происходит по результатам длительных дискуссий. При этом страна также поддерживает внедрение пятого санкционного пакета Евросоюза в отношении РФ.

Италия высылает 30 российских дипломатов.

Фото и видео: МИД России

