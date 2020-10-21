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Столтенберг считает необходимым обновить стратегию НАТО из-за РФ, КНР и угроз терроризма

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В НАТО к декабрю обсудят изменения в концепцию.

Йенс Столтенберг считает необходимым обновить стратегию НАТО из-за РФ, КНР и угроз терроризма. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил в рамках пресс-конференции, которая прошла накануне видео встречи министров обороны.  

Мы должны понимать, что за последние 10 лет мы видим фундаментальные изменения в области безопасности. Пришло время модернизировать, адаптировать, пересмотреть стратегическую концепцию НАТО, потому что мы наблюдаем более напористую Россию, ситуация вокруг которой в корне изменилась после 2014 года

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что НАТО наблюдает за подъемом ИГ (запрещенной в России террористической организации), ростом киберугроз, а также за проблемами, связанными с изменениями климатических условий на планете. Планы по подготовке новой стратегии не будут глубоко рассматриваться на заседании, которое пройдет 22-23 октября. Однако уже в декабре специалисты подготовят доклад о возможных контурах нового договора.

На основании этого доклада и консультаций со странами альянса я подготовлю свои предложения к саммиту глав государств и правительств НАТО в 2021 году, и дальше уже они будут принимать решение

Йенс Столтенберг, генсек НАТО 

НАТО подтвердила планы по созданию нового космического центра в Германии.

Видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Prostyakova Anya
Сегодня 17:04

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