Министры обороны стран-участниц альянса договорятся о проекте 22-23 октября.

НАТО подтвердила планы по созданию нового космического центра в Германии. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он уточнил, что центр будет размещен на базе Рамштайн. Командование над объектом возьмет на себя ВВС НАТО. Договоренности между странами будут достигнуты завтра-послезавтра.

Растет конкуренция в космосе, такие страны как Россия и Китай разрабатывают системы, которые могут "ослепить", вывести из строя или сбивать спутники. Космос необходим для нашей способности осуществлять навигацию, обеспечивать связь и узнавать о пусках ракет. Нам нужны надежные средства спутниковой связи Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг объяснил, что космический центр в Рамштайне обеспечит поддержку НАТО видовой спутниковой информацией. Он также будет предоставлять данные о потенциальных угрозах для альянса. По словам эксперта, речь о милитаризации космоса не ведется.

Напомним, что 22-23 октября НАТО проведет видеоконференции министров обороны стран-участниц североатлантического альянса. Мероприятие запланировано на 22-23 октября.

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