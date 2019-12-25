Он разместится на авиабазе Рамштайн.

СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии. Об этом рассказали журналисты местного издания Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на объявление глав Минобороны стран-членов североатлантического альянса. Официальное заявление о планах по созданию нового космического центра на авиабазе Рамштайн на федеральной земле Рейнланд-Пфальц будет сделано в четверг.

В ближайшее время из пункта сделают координационный центр по наблюдению за космическим пространством. Объект также могут переоборудовать в место размещения командного центра по принятию оборонных мер. Там также может появиться аналитический центр НАТО, который будет изучать космическую деятельность.

Известно, что эксперты также рассматривают возможность создания экспертного центра в немецком Калькаре или во французской Тулузе.

Стало известно о тайной подготовке Германии и НАТО к ядерной войне.

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