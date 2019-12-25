Учения проходят без снарядов.

Стало известно о тайной подготовке Германии и НАТО к ядерной войне. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на собсвтенные источники.

ФРГ вместе с Североатнтическим альянсом провели секретные учения под названием "Стойкий полдень", в рамках которой отрабатываются манёвры в случае начала ядерной войны. Они проходят на авиационной базе Нёрвених — это Северный Рейн-Вестфалия.

Издание утверждает, что в данной местности есть альтернативные склады для хранения американских водородных бомб типа B61. Журналисты заявили, что они находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц. В учениях участвуют голландские, бельгийские и итальянские истребители. Они отрабатывают манёвры по траспортировке американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолёт и его установку.

Отмечается, что учения проходят без снарядов.

Ранее Маас подтвердил заинтересованность Германии в отношениях с Россией.

Фото: pixabay.com