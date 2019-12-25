По его словам, ФРГ хочет поддерживать добрые отношения со всеми соседями.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил заинтересованность Германии в отношениях с Россией. Заявление он сделал в интервью агентству "РИА Новости".

Глава МИД подчеркнул, что между ФРГ и РФ должны быть "хотя бы разумные" отношения. Так он прокомментировал заявления политиков о том, что после инцидента с Навальным Россия и Германия могут заморозить двухсторонние отношения.

Маас заявил, что произошедшее с российским оппозиционером, не отменяет географии.

Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Хайко Маас, глава МИДа Германии

По его словам, ФРГ хочет поддерживать добрые отношения со всеми соседями. Он считает, что они должны быть основаны на взаимном уважении и чётких правилах.

Ранее мы писали, что Германия считает, что инцидент с Навальным должна расследовать только РФ.

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