Германия считает, что инцидент с Навальным должна расследовать только РФ

Он подчеркнул, что все свидетели, следы и улики по делу оппозиционера находятся на территории РФ.

Германия считает, что инцидент с политиком Алексеем Навальным должна расследовать только Россия. С таким мнением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью агентству "РИА Новости".

По его словам, инцидент с Навальным произошёл в Сибири, поэтому его могут и должны расследовать только российские правоохранительные органы. Он подчеркнул, что все свидетели, следы и улики по делу Навального находятся на территории РФ — как и первые анализы крови.

Ранее главы МИД стран ЕС поддержали ввод санкций против России из-за Навального.

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