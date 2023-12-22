Женщину-ветерана Великой Отечественной войны обеспечили жильем при содействии прокуратуры

Средства были перечислены администрацией Всеволожского района на счет пожилой женщины для оплаты сделки.

Ветерану Великой Отечественной войны в Ленинградской области предоставлено жилье. Пенсионерка получила однокомнатную квартиру благодаря вмешательству региональной прокуратуры.

Ветерану пришлось переехать в Волосовский район в ноябре 2023 года из другого региона. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, бывшая жительница блокадного Ленинграда имеет право на получение жилья согласно действующему законодательству. Информация об этом была передана вице-губернатору Ленобласти по вопросам строительства. В результате регион выделил средства на покупку квартиры для блокадницы.

В апреле 2024 года ветеран заключила договор о приобретении однокомнатной квартиры в городе Кудрово. Средства были перечислены администрацией Всеволожского района на счет пожилой женщины для оплаты сделки.

Соблюдение прав ветеранов Великой Отечественной войны находится под личным контролем прокурора Ленобласти Сергея Жуковского.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерке из Петербурга удалось отсудить более 400 тыс. рублей за падение на льду.

Фото: Прокуратура Ленобласти