В НАТо обеспокоены поведением Пекина в Южно-Китайском море.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинский конфликт может "завтра повториться и в Азии". Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Эксперт пояснил, что китайская сторона очень быстро наращивает собственные Вооруженные силы и анализирует те уроки, которые дает украинский кризис. По словам генсека альянса, этими действиями власти КНр угрожают Тайваню.

Китай внимательно следит за уроками, и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает, включая ядерные возможности, без всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: победа России на Украине станет "опасным посылом" авторитарным лидерам в мире.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State