Столтенберг: победа России на Украине станет "опасным посылом" авторитарным лидерам в мире

Генсек НАТо посетил японскую военную базу Ирума.

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что успех российской специальной военной операции на Украине может стать "опасным посылом" для авторитарных лидеров по всему миру. Он пояснил, что если президент Владимир путин победит в противостоянии, то это также будет означать "трагедию для украинцев" и неверным посылом для других возможных кризисов. Об этом чиновник упомянул на брифинге с журналистами во время посещения военной базы Ирума японских Сил самообороны, которая находится в соседней с Токио префектуре Сайтама.

Если президент Путин победит... это станет очень опасным посылом для авторитарных лидеров по всему миру. Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В настоящее время Йенса Столтенберг находится с официальным рабочим визитом в Японии. В течение дня иностранный гость проведет встречу с местным премьер-министром Фумио Кисидой. На прошедших выходных чиновник также посетил Южную Корею, на территории которой он провел несколько двусторонних встреч с руководителями государства.

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Фото и видео: YouTube / Reuters