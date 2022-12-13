Генсек НАТО: военные ВСУ смогут справиться с управлением западными танками

Йенс Столтенберг оценил опыт украинских танкистов в управлении советскими образами техники.

Украинские военные смогут справиться с управлением иностранными танками, которые страны НАТО и коллективного Запада передадут киевскому режиму благодаря полученному в боевых условиях большому опыту в управлении советской тяжелой техникой. Соответствующее заявление в интервью американскому телеканалу CNN сделал генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг. Эксперт пояснил СМИ, что такая работа станет для ВСУ полезным подспорьем во время тренировок в Германии.

Украинцы показали себя чрезвычайно умелыми и способными в обращении с техникой и оружием. И я абсолютно уверен в том, что они могут поступить так же с основными боевыми танками из стран - союзниц НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью иностранной газете The Politico высказал предположение о том, что солдатам могут понадобиться несколько недель, а не месяцев для того, чтобы научиться управлять американскими танками Abrams.

В НАТО уверены, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину.

Фото и видео: YouTube / CNN